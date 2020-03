Coronavirus, Salvini: "Serve zona rossa europea"

"Se l'Europa esistesse lunedì si costituirebbe una zona rossa europea. Non soltanto perché il virus è una minaccia che va affrontata con la determinazione necessaria, ma anche per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando". Così Matteo Salvini chiede l'introduzione di misure di contenimento in tutta Europa per fermare la diffusione del coronavirus.