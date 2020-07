Coronavirus, Salvini risponde alle parole di De Luca: "Passa il tempo a infangare i morti, mi fa schifo"

Parole durissime quelle pronunciate da Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca. Al termine di una conferenza stampa alla Camera, ha commentato l'intervento di ieri del governatore campano sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in Lombardia. "Una persona che continua a ridere dei morti di Brescia, Bergamo e Milano mi fa schifo", ha detto il leader della Lega. La risposta di De Luca non si è fatta attendere: "Salvini? non credo di non dover spiegare nulla a quel soggetto. Lo sciacallaggio che è stato fatto sulle mie parole è vergognoso".