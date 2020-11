Coronavirus, Salvini: "Prevedere fasce orarie riservate agli over 70"

Riservare agli over 70 degli orari per l'utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. E' la proposta avanzata da Matteo Salvini: "Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in casa 60 milioni di italiani. I nostri genitori e i nostri nonni sono un patrimonio non del passato ma del presente e del futuro. Io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni non solo quando vi serve politicamente".