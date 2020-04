Coronavirus, Salvini: "Portiamo in Parlamento la voce degli italiani"

Prosegue l'occupazione dell'aula del Senato da parte della Lega. "Siamo rimasti in Parlamento e andremo avanti - ha detto Matteo Salvini - perché gli italiani ci hanno detto 'portate la nostra voce'. Dopo 50 giorni inizia a pesare la chiusura". In collegamento con una tv locale lombarda, il leader della Lega ha detto di aver passato il tempo a rispondere "alle domande delle persone su affitto, bollette, mutui", perché su questo "non c'é nessun aiuto".