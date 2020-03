Coronavirus, Salvini: "Mattarella convochi tutte le opposizioni unite"

"Chiediamo ufficialmente al presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite, vogliamo fortemente, con il cuore e con la testa, dare il nostro contributo". Lo chiede il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video postato su Facebook. "Non vorremmo che qualcuno sottovalutasse anche l'emergenza economica, dopo aver sottovalutato quella sanitaria", aggiunge parlando delle misure anti-contagio da coronavirus prese dal governo. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui