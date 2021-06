Coronavirus, Salvini: "Le discoteche vanno riaperte dal primo luglio"

ansa

"Dal primo luglio diritto al lavoro per 3mila imprese e 100mila lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi". Lo ha detto Matteo Salvini, riferendosi alle discoteche, per cui ad oggi non è prevista una data per la riapertura. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "non riaprire i locali notturni significherebbe premiare abusivismo e illegalità".