Coronavirus, Renzi: se non parte la Fase 2, non possiamo stare in maggioranza

"Se la gente non vede arrivare i soldi è evidente che la Fase 2 non riparte ed è altrettanto evidente che noi non possiamo stare in maggioranza". Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiungendo: "Non credo che si andrà a votare prima del 2023, si vedrà in Parlamento se ci saranno nuove maggioranze".