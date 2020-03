Coronavirus, Renzi: ok nuove regole ma no a show governo su Facebook

"Ci aspettano ancora giorni difficili. Noi rispettiamo le regole del governo sulla quarantena. Ma il governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento". Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello", scrive l'ex premier. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui