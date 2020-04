Coronavirus, Renzi: riapriamo subito fabbriche in sicurezza

"Bisogna riaprire subito. Con tutti i dispositivi di sicurezza, ma subito". Lo torna a ribadire Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore. "Sta saltando il sistema produttivo. E quello italiano rischia piu' degli altri", spiega dicendosi felice "della riapertura delle librerie. Ho detto in Senato che le librerie sono farmacie dell'anima e che non avremmo nemmeno dovuto chiuderle, come le edicole".