Coronavirus, Papa Francesco: "Cancellare debito Paesi più fragili"

"Giubileo è un tempo per riparare l'armonia originaria della creazione e per risanare rapporti umani compromessi. E' il tempo di una giustizia riparativa: rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19". Lo ha detto Papa Francesco per la Celebrazione della VI Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato.