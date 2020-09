Coronavirus, oggi Conte firma il nuovo Dpcm: prorogate le misure già in vigore

Sarà firmato oggi dal premier Giuseppe Conte nuovo Dpcm che, di fatto, conferma le misure contenute nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto, in scadenza il 7 settembre, prorogandole fino al 30 di settembre. Previsto l'obbligo di mascherine sia all'aperto sia al chiuso quando non è possibile garantire il distanziamento e nei luoghi della movida dalle 18 alle 6 del mattino.

Stabilita inoltre la capienza all'80% dei mezzi pubblici, al 100% sugli scuolabus se il viaggio dura meno di un quarto d'ora,. Obbligatori i test per i rientri dai Paesi a rischio. Niente da fare per le discoteche, che rimangono chiuse e per il calcio: le partite saranno ancora senza pubblico.