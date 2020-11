Coronavirus, ministero Salute emana ordinanza per allevamenti di visoni

Ansa

Dopo che in alcuni visoni di allevamenti nord europei era stata individuata una mutazione del coronavirus, anche il ministero della Salute italiano corre ai ripari con un'ordinanza. Secondo la nuova normativa, "in caso di sospetto di infezione, le autorità locali competenti dispongono il sequestro dell'allevamento e il blocco della movimentazione di animali. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad abbattimento".