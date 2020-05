Coronavirus, Mattarella: è imminente la rinascita, torniamo a sognare

Sulla "nostra esistenza" in questi mesi si è abbattuta una "terribile e drammatica epidemia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: "Ormai però si presenta un'imminente e complessa fase di rinascita economica, come nel Dopoguerra. E in questa periodo sarà necessario recuperare ispirazioni e soprattutto tornare a far sognare i cittadini".