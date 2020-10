Coronavirus, Mattarella: crisi dura, servono politiche condivise

In un periodo come questo, segnato da "una crisi molto dura, che colpisce comparti e lavoratori", servono "politiche condivise". A indicarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che chiede il "contributo di parti sociali e territori per una strategia che, mentre affronta la pandemia e le difficoltà conseguenti, sia rivolta a colmare divari e ridurre diseguaglianze sempre più inaccettabili e onerose".