Coronavirus, Lega: "In Parlamento finché Conte non ci darà risposte"

"Restiamo a oltranza in Parlamento, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini". Lo annuncia la Lega in una nota, aggiungendo: "Non rallenteremo né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati. Porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile. Rimarremo finché Giuseppe Conte non darà risposte chiare".