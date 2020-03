Coronavirus, Lega a Conte: "Risorse e fondi del governo non bastano"

Dalla Lega arrivano critiche alle misure adottate dal governo in merito all'emergenza coronavirus. "Il fondo per come è strutturato non può funzionare per le aziende. E le risorse non bastano", ha detto, dopo l'informativa di Conte alla Camera, il deputato leghista Guido Guidesi. "Non ho ancora sentito un appello alla collaborazione dell'opposizione. E nei cittadini avete creato solo confusione, a partire dalle autocertificazioni", ha aggiunto.