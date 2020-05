Coronavirus, in Grecia riaprono le spiagge

Hanno riaperto in Grecia le spiagge pubbliche, dopo la chiusura imposta nell'ambito delle rigide misure di distanziamento interpersonale per il coronavirus. Il Paese affronta un'ondata di caldo e gli abitanti si sono affollati sulle spiagge in cerca di una nuotata rinfrescante. L'allentamento delle restrizioni è considerato decisivo per salvare l'industria del turismo durante l'estate, in un Paese che rischia la peggiore recessione in Ue.