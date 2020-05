Coronavirus, Gualtieri: "Capisco la rabbia, aiuteremo tutti"

"E' evidente che le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possano generare anche rabbia. Lo capiamo e per questo il governo è impegnato a sostenere imprese e famiglie, a evitare un aumento delle diseguaglianze, ad aiutare i più deboli". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un'intervista a Repubblica, aggiungendo che il decreto appena approvato dal Governo non lascia indietro nessuno e rilancerà l'economia.