Coronavirus, governo studia task force e misure per le imprese

Una task force per studiare una serie di misure a sostegno delle imprese, in diversi settori, per far fronte all'impatto economico dell'emergenza Coronavirus. E' una delle iniziative che, a quanto si apprende, il governo dovrebbe adottare nel tavolo interministeriale convocato lunedì a Palazzo Chigi. "Dobbiamo agire per contenere questo impatto", aveva detto il premier Conte. Eventuali interventi, viene spiegato, dipenderanno dal quadro che emergerà.