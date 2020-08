Coronavirus, governo alle Regioni: "Discoteche aperte sono rischio serio"

Tenere le discoteche aperte è "un serio rischio". Lo sottolineano fonti di governo ricordando alla Regioni che l'esecutivo, anche nell'ultimo Dpcm, "ha sempre ribadito che le aperture non erano e non sono previste". Proprio per tentare di trovare una soluzione condivisa e dopo l'incontro di mercoledì al quale hanno partecipato i ministri Speranza, Boccia e Patuanelli, il ministro degli Affari Regionali potrebbe riconvocare venerdì i governatori.