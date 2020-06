Coronavirus, Gentiloni: nessun segnale di una seconda ondata in Ue

Paolo Gentiloni rassicura che in Europa non si ravvedono i segnali di "una seconda ondata di contagi da coronavirus". Il commissario europeo però avverte che lo scoppio di una nuova epidemia sarebbe devastante per l'economica comunitaria, già compromessa. Bruxelles prevede che nel 2020 in Ue ci sarà un calo del Pil del 7,4%.