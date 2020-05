Coronavirus, Gentiloni: "Misure inedite dall'Ue, no a vinti e vincitori"

L'Europa ricoprirà sicuramente "un ruolo importante" nella gestione dell'emergenza coronavirus, anche se "il volume di risorse che l'Italia ha messo in campo è molto significativo". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Il bilancio europeo in sé è molto limitato, tuttavia l'Europa ha fatto qualcosa di inedito mettendo sul tavolo per la prima volta risorse economiche comuni per evitare che una crisi".