Coronavirus, Franceschini: "Subito misure per il turismo"

"Il settore più colpito dalla crisi del coronavirus è il turismo. Stiamo pensando a misure immediate, anche per il rilancio dell'immagine dell'Italia che sono sicuro che sarà rapido". Lo afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, aggiungendo: "Venerdì avremo un tavolo con le organizzazioni del turismo, poi incontreremo quelle dello spettacolo e del cinema". Per quanto riguarda la riapertura dei musei a Milano, spiega, "faremo verifiche".