Coronavirus, Franceschini: spiaggia? Non sappiamo quando o come

"Ci sarà un ritorno graduale, sto lavorando perché si possano fare le vacanze, che dovranno essere per forza di cose diverse. Non è possibile dire da oggi quando si potrà andare in spiaggia, né come. Aspettiamo le prescrizioni del comitato scientifico". Così il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, sottolineando che da domani "non torniamo alla normalità, non dobbiamo vedere luoghi affollati".