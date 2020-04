Coronavirus, fonti: sarà venerdì il Cdm su imprese e scuola

Dovrebbe svolgersi venerdì il Consiglio dei ministri per l'esame del decreto sulla liquidità alle aziende. Lo riferiscono fonti governative, secondo cui sul tavolo potrebbero esserci anche il rinvio delle elezioni amministrative in programma a maggio e un provvedimento sulla scuola. Il ministro Azzolina ha annunciato decisioni a breve, ribadendo che bisogna definire la cornice per la conclusione dell'anno scolastico, dalle valutazioni alla maturità.