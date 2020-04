Coronavirus, Emiliano: "Non è il momento di regolare i conti con il Nord"

"Non è il momento di regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall'arroganza del Nord". E' quanto afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la "minaccia" del suo omologo campano, Vincenzo De Luca, su una possibile chiusura dei confini regionali in caso di ripartenze differenziate con una fuga in avanti del Nord.