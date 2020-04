Coronavirus, Di Maio: priorità è la vita, politica sia responsabile

"Le giornate si allungano, a volte sembrano infinite, per molti diverse. Nonostante tutto la gente non si abbatte e reagisce con dignità a questa emergenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: "C'è un aspetto che in questi giorni bisogna considerare ancora di più: la vita umana. La politica a volte si è persa tra le polemiche, mentre èappello doveroso percorrere sempre la giusta strada, quella della responsabilità". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui