Coronavirus, Di Maio: "Le misure funzionano, nel 2021 ripartiremo"

Questione patrimoniale e Mes, argomenti sui quali non mancano polemiche tra le diverse forze politiche. "Durante una pandemia nessuno alza le tasse", rassicura poi Di Maio ribadendo il no deciso al Mes. "Al Mes non si potrà accedere finché c'è il M5s in Parlamento. Chiediamoci cosa serve davvero al Paese nei prossimi dieci anni".

Sul suo futuro, poi, nei pentastellati, Di Maio, dopo aver ricordato il suo impegno da oltre 10 anni, sottolinea la volontà di "garantire la solidità del Movimento perché il M5s governa la settima potenza mondiale come l'Italia".