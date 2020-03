Coronavirus, Di Maio: la Cnn sull'Italia distorce la realtà

"La Cnn mostra una cartina in cui sembra che l'Italia sia l'origine del focolaio del coronavirus. Questa è una visione distorta della realtà". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo: "Il punto però non è la Cnn, perché sono anche altri i media internazionali che stanno dipingendo l'Italia in modo sbagliato. La disinformazione di alcune testate fa a pugni con i dati numerici". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui