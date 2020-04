Coronavirus, Di Maio: "Con dati positivi è ragionevole aprire prima"

La curva epidemiologica del coronavirus "sta andando un po' meglio e se i numeri andranno bene è anche ragionevole anticipare l'apertura prevista il 18 maggio per ristoranti e mercati". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Gli italiani hanno dimostrato in questi 50 giorni di essere più che responsabili. Stiamo facendo tutto con la massima prudenza per dare un'estate serena. Ma se sbagliamo adesso si torna in lockdown".