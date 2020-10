Coronavirus, De Luca: Dpcm è passo avanti ma non basterà

Italy Photo Press

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il Dpcm con le nuove misure per contenere il coronavirus "è un passo in avanti ma non è sufficiente, non basterà". "Potevamo fare due scelte - ha quindi aggiunto -: o chiudere tutto per un mese oppure prendere ancora misure intermedie. Il governo ha scelto la seconda strada".