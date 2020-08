Coronavirus, Cts: "Garantire quanto prima distanziamento in ogni scuola"

L'obiettivo di "garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale" è stato ribadito nella riunione odierna del Cts. Il Comitato ha confermato in merito il parere espresso il 12 agosto, sottolineando che "la ripartenza di tutte le scuole rappresenta una priorità assoluta per il Paese". Quanto alle preoccupazioni dei dirigenti scolastici per eventuali responsabilità, secondo il Cts "non hanno motivo di esistere".