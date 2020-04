Coronavirus, Crimi: "M5s contrario alla patrimoniale"

Il contributo di solidarietà proposto dal Pd è "una loro iniziativa. Ora non è il momento di chiedere ulteriori sacrifici agli italiani, rimaniamo contrari a qualunque forma di patrimoniale". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, precisando che "le risorse le dobbiamo trovare dentro il Paese, ridiscutendo interventi non necessari come la Tav e attraverso l'Europa, con strumenti nuovi e realmente efficaci".

