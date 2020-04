Coronavirus, Crimi: "In Fase 2 affrontare il tema dei bambini"

"Mentre discutiamo di ripresa dell'attività lavorativa nella Fase 2, non possiamo non affrontare il tema delle famiglie con bambini, dell'eventuale riapertura delle scuole dell'infanzia, di percorsi alternativi e del necessario supporto alle famiglie". Lo ha scritto su Facebook il capo politico del M5s, Vito Crimi. "Il nostro piano d'azione dovrà valutare in dettaglio il funzionamento di ogni singolo ingranaggio del sistema Italia", ha aggiunto.

