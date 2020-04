Coronavirus, Conte: "Presto per parlare di blocchi fino al 3 maggio" 

"Proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio? E' un'ipotesi non accreditata, in questo momento è presto per parlarne". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte. "Dire oggi 'primi di maggio o fine di aprile' non ha senso. Gli italiani devono sapere che l'attuale regime di restrizioni è necessario e nel momento in cui vedremo possibilità di allentare questa morsa, saremo i primi a volerlo fare", ha aggiunto.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui