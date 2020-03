Coronavirus, Conte firma decreto su stop lavori: operativo dal 25/3

Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l'emergenza coronavirus. "Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". E' quanto si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive. La lista dei lavori che saranno fermati è stata aggiornata nelle ultime ore.