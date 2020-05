Coronavirus, Conte: "Dobbiamo riavviare il motore del Paese ma non è ancora tempo di party e movida"

"Con la stessa determinazione" usata nella fase 1 "ritengo possibile, anzi doveroso, compiere una scelta coraggiosamente indirizzata verso un rapido ritorno alla normalità. Siamo nella condizione di affrontare la fase 2 con fiducia e responsabilità", ha detto ai deputati.

Rischio di aumento della curva calcolato "Il rischio dell'aumento della curva epidemiologica è calcolato", ha spiegato al Parlamento, sottolineando che "siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è la sfida più difficlie e non meno insidiosa di quella affrontata dall'inizio dell'emergenza quando siamo stati costretti a introdurre misure contenitive sempre più severe ed estese a tutto territorio nazionale. Per tutelare il bene primario, la salute la vita e integrità fisica siamo stati costretti a limitare gli spostamenti e imporre un distanziamento e bloccare ogni attività".

Test sierologici su base volontaria Il premier ha spiegato che dal "25 maggio verranno eseguiti test sierologici su base volontaria" e saranno "su campione". "Soprattutto in questa fase è importante l'uso dei test molecolari, il commissario ha avviato una richiesta per l'offerta di kit per ulteriori 5 milioni di test e 59 aziende hanno presentato proposte", ha aggiunto il premier. "In Italia sono stati fatti 3 milioni 171.719 tamponi, collocando il nostro paese al primo posto per numero di tamponi per abitante", ha evidenziato nel corso dell'informativa alla Camera sulla riapertura dopo l'emergenza coronavirus.

Al via la app Immuni Il contact tracing è "il secondo pilastro" per il controllo epidemiologico nella fase 2, ha dichiarato Conte, e "il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus".

Dinanzia a shock economico dl Rilancio è una base per la ripartenza "Siamo consapevoli che la riapertura non è sufficiente a riattivare il motore dell'economia e davanti allo shock serve un'azione costante, efficace dello Stato. Con il decreto Rilancio abbiamo messo le basi per la ripartenza", ha osservato. Il capo del governo ha aggiunto che "offiramo il provvedimento alla valutazione e al contributo migliorativo del Parlamento".