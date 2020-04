Coronavirus, Conte: "App sarà su base volontaria, nessun obbligo"

La app voluta dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus "sarà su base volontaria e non obbligatoria". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato. "Chi non vorrà scaricarla - ha spiegato - non subirà limitazioni nei movimenti o altri pregiudizi e siamo coscienti che il coinvolgimento del Parlamento dovrà essere pieno e stringente".