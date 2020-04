Coronavirus, Castelli: dl aprile dopo il 20, con sblocco investimenti

Il decreto aprile sull'emergenza coronavirus sarà emanato "dopo il 20, perché in tutta questa partita si infila anche tutto il dibattito europeo". Lo ha detto il viceministro Laura Castelli, sottolineando che sarà presente un capitolo "interamente dedicato ai Comuni con molte agevolazioni e risorse per i mancati incassi". Il provvedimento includerà inoltre lo sblocco degli investimenti" a partire dalle risorse già stanziate per Anas e Rfi.