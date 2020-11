Coronavirus Campania, De Luca: "Zone sono una buffonata"

Italy Photo Press

"Si sta ragionando sulle zone, contro zone, sotto zone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata". Lo ribadisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui ci sono "ragioni obiettive" che fanno decidere per il colore delle zone ma ci sono anche "altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante dove la sanità non c'entra niente". Inoltre, attacca, "ci sono Regioni che non comunicano i dati veri sui tamponi".