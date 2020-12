Coronavirus, Boccia: "Vogliamo tutti più restrizioni per le Feste"

Ansa

"Dobbiamo evitare assembramenti e che la curva torni a salire. Ora siamo in una situazione di sicurezza sanitaria e siamo arrivati ad una scelta comune: vogliamo tutti più restrizioni quando il Paese si ferma per le festività". Lo ha ribadito il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. "Crediamo che non abbia senso tenere il Paese aperto, io credo sia più opportuno restringere il più possibile".