Coronavirus, Boccia: solo blocchi mirati, no lockdown nazionale

"Un lockdown nazionale è da escludere, mentre interventi mirati sul territorio sono sempre possibili, in base alla situazione epidemiologica. Ma al momento non vedo situazioni a rischio". Lo ha detto il ministro degli Affari Francesco Boccia: l'Italia è sostanzialmente pronta a reggere un'eventuale nuova ondata del contagio: "Noi - assicura - non abbiamo mai abbassato la guardia".