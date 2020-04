Coronavirus, Boccia: "Governatori e Lega non soffino sul fuoco"

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia invita "governatori e Lega a non soffiare sul fuoco" ma piuttosto "per il bene della nazione, a seguire unità, serietà e responsabilità". In un'intervista al "Corriere della sera" il ministro ha sottolineato che "tutte le Regioni che hanno scritto al Quirinale hanno avuto dallo Stato un sostegno senza precedenti".