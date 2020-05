Coronavirus, Boccia: autonomia e rispetto della sicurezza sanitaria

"E' l`imperativo di questa nuova fase: responsabilità e autonomia vanno di pari passo con il rispetto rigoroso della sicurezza sanitaria. Da lunedì inizia per tutti noi la vita in questa nuova normalità". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aggiungendo: "Torniamo a fare quasi tutto quello che facevamo prima, ma con il limite della convivenza con il Covid-19. E' un cambio di fase che responsabilizza tutti".