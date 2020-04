Coronavirus, Berlusconi: "Occupazione Lega? Noi agiamo diversamente"

Silvio Berlusconi prende le distanze dall'iniziativa della Lega di occupare l'aula del Senato. "Noi operiamo in maniera diversa, usiamo un linguaggio diverso dai nostri alleati - ha detto il presidente di Forza Italia intervenendo a 'Mattino cinque' -, siamo una coalizione, non un partito unico. Nel centrodestra siamo l'anima popolare, cattolica, europeista, essenziale per un centrodestra di governo".