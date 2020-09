Coronavirus, Berlusconi: lotto per uscire da questa infernale malattia 

Silvio Berlusconi torna a farsi sentire, con due interventi telefonici dalla sua stanza del San Raffaele, dove è ricoverato per aver contratto il coronavirus. Il leader di FI si è collegato al telefono con una riunione del Gruppo dei senatori azzurri e poi con un comizio in Val d'Aosta. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista" ha detto Berlusconi.