Coronavirus, Berlusconi: "Governo non si confronta, Colle ci ascolti"

"Forza Italia ha offerto collaborazione istituzionale ed è impegnata a dare il suo contributo al superamento della doppia emergenza, sanitaria ed economica". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando del coronavirus in Italia. Ma il governo, sottolinea il leader FI, "non ha sinora accettato un concreto confronto. Come centrodestra chiediamo di essere ascoltati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".