Coronavirus, Azzolina: una ferita non aver potuto riaprire le scuole

"Non è stato facile né per me né per il governo tenere le scuole chiuse ma abbiamo messo al primo posto la salute di tutti, degli studenti, del personale scolastico e di conseguenza del Paese". Così la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, spiegando che "non aver potuto riaprire le scuole è una ferita che mi porterò dietro per sempre".