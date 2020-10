Coronavirus, Azzolina: "Orari diversi? Se c'è riflessione si faccia"

LaPresse

Parlando del problema scuola in merito alla diffusione del coronavirus, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina afferma che "gli scaglionamenti che si portevano fare li abbiamio già fatti. Da Roma ci dicano dove sono la maggiori criticità. Se c'è da fare ulteriori rilfessioni si facciano". L'Azzolina, ospite di una trasmissione radiofonica, ha anche detto che "se non vogliamo sacrificare la scuola si può lavorare per lo smart working ancora di più".