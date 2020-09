Coronavirus, Azzolina: "Il rischio zero a scuola non esiste"

"Siamo consapevoli che il rischio zero non esista, neanche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto dei Protocolli emanati insieme alle autorità sanitarie". Così il ministro Lucia Azzolina, in audizione nella commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato. "L'obiettivo della ripresa delle attività è stato ed è impegnativo. Stiamo lavorando con spirito di servizio", aggiunge.